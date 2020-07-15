Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

15 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,15 - 27,17 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,15 - 27,17 гривні;

Євро – 31,03 - 31,05 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,02 – 27,23 гривні. Євро купують по 30,47 гривні, продають по 31,01 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,18 - 27,23 гривні, євро - 30,77 - 30,92 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 липня на рівні 27,14 гривні.

15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,06 - 27,09 гривні.

Економічна правда