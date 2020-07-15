Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
15 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,15 - 27,17 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,15 - 27,17 гривні;
Євро – 31,03 - 31,05 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,02 – 27,23 гривні. Євро купують по 30,47 гривні, продають по 31,01 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,18 - 27,23 гривні, євро - 30,77 - 30,92 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 липня на рівні 27,14 гривні.
15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,06 - 27,09 гривні.
Економічна правда
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