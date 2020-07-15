Кабмін звільнив двох членів правління "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів на засіданні 15 липня погодив розпорядження про припинення повноважень двох членів правління "Укрзалізниці" - Ремігіуша Пашкевича та Марчіна Целеєвського.

Про це повідомив у Facebook представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

Водночас в.о члена правління УЗ призначили Миколу Іванініва.

Пашкевич та Целеєвський подали заяву про звільнення в середині червня 2020 року.

Пашкевич увійшов до складу правління УЗ в червні 2016 року, Целеєвський - в червні 2019 року.

Економічна правда