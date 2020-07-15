Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

15 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:40 встановились на рівні 27,13 - 27,15 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,13 - 27,15 гривні;

Євро – 31,01 - 31,03 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,00 – 27,21 гривні. Євро купують по 30,43 гривні, продають по 30,98 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,09 - 27,18 гривні, євро - 30,68 - 30,82 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,09 - 27,15 гривні, євро - 30,66 - 30,82 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 липня на рівні 27,14 гривні.

15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,06 - 27,09 гривні.

Економічна правда