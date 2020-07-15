Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
15 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:40 встановились на рівні 27,13 - 27,15 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,13 - 27,15 гривні;
Євро – 31,01 - 31,03 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,00 – 27,21 гривні. Євро купують по 30,43 гривні, продають по 30,98 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,09 - 27,18 гривні, євро - 30,68 - 30,82 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,09 - 27,15 гривні, євро - 30,66 - 30,82 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 липня на рівні 27,14 гривні.
15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,06 - 27,09 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua