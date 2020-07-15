Допомогу з безробіття отримали 150 тисяч ФОПів - Мінекономіки

Станом на 14 липня за програмою допомоги по частковому безробіттю до центрів зайнятості роботодавці подали понад 197 тисяч пакетів документів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

171 тис. заявок надійшла від фізичних осіб підприємців, які не мають найманих працівників. Вже прийнято понад 175 тис. рішень для здійснення виплат 326 тис. працівників (з них понад 153 тис. – для ФОПів).

"Логіка програми по частковому безробіттю проста - щоб підприємства не звільняли людей. З цією метою ми робимо виплати, які є прямими і безповоротними. Така фінансова підтримка дає можливість бізнесу, і що важливо, саме малому бізнесу і середньому бізнесу, почуватися більш впевнено в майбутньому та відновитись після завершення карантину", - наголошує міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

За кількістю прийнятих рішень щодо призначення допомоги з часткового безробіття, перше місце посідає Львівщина - 34 875 позитивних рішень.

До лідерів з призначення допомоги також входять:

Харківська область - 24 723 рішення;

Івано-Франківська область- 17 155 рішень;

Донецька область - 16 858 рішень;

Чернівецька область - 16 723 рішення;

Сумська область - 16 340 рішень.

Щодо загальної ситуації на ринку праці, то кількість зареєстрованих безробітних вийшла на плато. Четвертий тиждень поспіль чисельність шукачів роботи не перевищує позначку у майже 517 тисяч осіб, з яких 432,9 тис осіб вже отримують допомогу по безробіттю.

"Ми бачимо, що через прийняті урядом і президентом рішення з відновлення економічної діяльності, динаміка позитивна. Підстави для оптимізму є. Суттєвого росту нової кількості аплікантів ми не передбачаємо", - коментує міністр.

Нагадаємо, допомога по частковому безробіттю на період карантину може виплачуватися фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами, тобто платили єдиний соціальний внесок.

Економічна правда