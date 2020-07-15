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Курс валют на 15 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Середа, 15 липня 2020, 11:30
 

15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,06 - 27,09 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,08 - 27,10 гривні;

Євро – 30,98 - 31,00 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,98 – 27,20 гривні. Євро купують по 30,44 гривні, продають по 30,92 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,05 - 27,14 гривні, євро - 30,59 - 30,73 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 липня на рівні 27,14 гривні.

Економічна правда

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