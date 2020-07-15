Курс валют на 15 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Середа, 15 липня 2020, 11:30
15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,06 - 27,09 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,08 - 27,10 гривні;
Євро – 30,98 - 31,00 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,98 – 27,20 гривні. Євро купують по 30,44 гривні, продають по 30,92 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,05 - 27,14 гривні, євро - 30,59 - 30,73 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 липня на рівні 27,14 гривні.
Економічна правда
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