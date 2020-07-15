Всі розділи
Укр / Рус

Емірати готові до запуску космічного апарату на Марс

Середа, 15 липня 2020, 11:05
 

Космічне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів 17 липня відправить до Червоної планети дослідницький зонд "Hope".

Джерело: Сторінка Hope Mars Mission в Twitter, UAE Space Agency

Дослівно: "Космічне агентство ОАЕ та космічний центр Мухаммеда бен Рашида у співпраці з Mitsubishi Heavy Industries оголосили дату запуску зонду "HopeProbe to Mars". Перша арабська міжпланетна місії відправиться в космос 17 липня".

Деталі: У космос зонд доставить ракета компанії Mitsubishi Heavy Industries H-IIA, старт намічений на 17 липня о 23:43 за київським часом з космічного центру Танегасіма в Японії.

Зонд "Hope" за 7 місяців шляху до Марса подолає 493 мільйонів кілометрів.

Що передувало: Першу в історії ОАЕ місію до Марса планували відправити 14 липня, однак через погану погоду запуск перенесли.

Нагадаємо:

Американське космічне агентство NASA повідомило дату запуску космічного корабля, який доставить на Червону планету марсохід "Perseverance". Запуск марсохода запланований на 30 липня о 7:50 am ET (14:50 за київським часом).

Микола Донєв, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

космос ОАЕ космічна галузь

powered by lun.ua
Матеріали за темою
NASA відправить дослідницьку місію на Марс 14 липня 2020, 12:15
"Усе починає розвалюватися": глава Держкосмосу про недобудовані супутники на території Росії, гроші на ракети та "космічну державу" 30 червня 2020, 13:30
У Держкосмосі розповіли про майбутнє першого українського супутника, який лежить недобудованим в РФ 30 червня 2020, 10:09
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!