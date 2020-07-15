Один з найбільших провайдерів ТБ звинувачує "1+1" у тиску

Провайдер Lanet звинуватив медіагрупу "1+1 media" у тиску, організованому з метою перешкодити діяльності невеликих незакодованих телеканалів.

Про це повідомляється на сторінці провайдера в Facebook.

"Керівництву мережі Lanet подзвонив Андрій Мальчевський, директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення групи "1+1 media". У розмові представник медіагрупи наполягав на виключенні з пакетів телебачення мережі Lanet ряду телеканалів, сигнал яких доступний на супутнику в незакодованому вигляді", - сказано в повідомленні.

У компанії стверджують, що Мальчевський також повідомив, що "для прискорення прийняття рішення на адресу мережі Lanet буде направлено лист про припинення співпраці".

За даними Lanet, до переліку каналів, які "1+1 media" зажадало відключити, входять: "Сонце", "Трофей", "Наука", "Фауна", "Терра", XSport, "Еко TV", "Малюк", Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music та інші.

При цьому, згідно із заявою Lanet, "1+1 media" відмовилася вирішити ситуацію шляхом переговорів. Провайдер вважає втручання "1+1 media" в свою господарську діяльність неприйнятним і таким, що перешкоджає доброчесним відносинам з іншими гравцями ринку.

У свою чергу в групі "1+1 media" заявили, що дійсно надіслали лист з попередженням про припинення співпраці, проте вказали його метою "проведення переговорів щодо перегляду комерційних умов співпраці з "Мережа Ланет", передає НВ Бізнес.

"У нас є факти, що провайдер не контролює свою абонентську базу, особливо кабельну, і не звітує про всіх своїх активних абонентів. Дуже дивно, що ТОВ "Ланет" відреагувало тільки зараз на лист від 23 червня і в такій формі", - заявили у групі.

Лист про розірвання договору в 1+1 media називають нагадуванням.

У свою чергу в Lanet заявили, що медіахолдинг "1+1 media" Ігоря Коломойського і партнерів не запитував у провайдера аудиту абонентської бази і не ініціював переговорів про внесення змін до комерційних умов договору.

Крім того, провайдер звертає увагу, що "Солар Медіа" (телеканал "Сонце") підтверджує факти тиску з метою примусового вилучення телеканалу з мереж операторів телекомунікацій та провайдерів програмної послуги.

Економічна правда