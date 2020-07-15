Тенденція цифровізації бізнесу та цілих галузей вступила у свою найактивнішу фазу
Весна та літо 2020 стали переломним моментом для світового бізнес-ландшафту в усвідомленні пріоритетності цифрових технологій для подальшого розвитку і підтримки конкурентоспроможності.
Ключовим фактором зрушення в цьому інертному процесі послужила спровокована коронакризою необхідність дистанціюватися від класичних форм взаємодії зі споживачем і клієнтом.
Можливості інноваційних цифрових інструментів підтягують розуміння концепцій перетворення бізнес-операцій і дозволяють адаптуватися до непередбачуваних умов виживання.
Для України найбільш значущим кроком назустріч новим бізнес-моделям стане поява широко продукованих цифрових ініціатив на всіх ринкових платформах - від окремих компаній до загальнодержавної.
У разі їх перетворення на відкрите масове явище діджитал-кейси зможуть впливати на ефективність ведення бізнесу, якість робочих місць, рівень системи управління та зростання ВВП у країні в цілому.
Прийняття технологій на будь-якому рівні для прискорення трансформації
Сьогоднішній фокус цифрових перетворень спрямований на промисловості, інфраструктурні галузі, роздрібну торгівлю, логістику та банківський сектор.
Керівники багатьох українських компаній підтримують ідею використання діджитал-технологій і визнають, що без них не зможуть вільно варіювати на внутрішньому та зовнішньому ринках навіть у перспективі послаблення діючих обмежень.
Але більшість не поспішають вкладати у незнайомі інструменти, побоюючись різких змін і незвичних підходів.
У той же час основні категорії нових цифрових кейсів включають функції, що забезпечують трансформацію бізнесу без прямого залучення замовника, а також враховують усі ймовірні ризики. Це:
- Точкові програмні рішення (для реалізації локальних задач із перспективою масштабування);
- "Пакетні" програмні рішення (для реалізації комплексу задач із перспективою масштабування);
- Глобальні програмні рішення (індивідуальні комплекси інструментів для цифровізації всіх бізнес-процесів).
Значимість держпідтримки, що сьогодні відсутня
Зміни на рівні бізнесу - локомотив набираючої обертів цифровізації. Але багато компаній рухалися б активніше, якщо б попит не лише зростав зсередини бізнес-середовища, а й існував у рамках держпотреб. Для цього необхідно наступне:
- Створення спільних прозорих цифрових платформ;
- Стимулювання конкуренції з послабленням ринкового регулювання;
- Формування пулу доступних замовників, включаючи державу та її інституції;
- Сприяння у просуванні на зовнішній ринок;
- Створення та підтримка проектів з підготовки кадрів для роботи з цифровими технологіями.
На налагодження подібної комунікації підприємництва з державою піде чимало часу. Тому важливо перебувати хоча б у процесі покрокових бізнес-перетворень, аніж відмовитися від ролі учасника ринку взагалі без можливості на ньому втриматися.
Автор: Юрій Чубатюк, Президент групи компаній Everest
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