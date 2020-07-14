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Рада не скасувала ФОПам паперову книгу обліку доходів

Вівторок, 14 липня 2020, 19:40
 

Верховна Рада схвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт №2524 про роботу електронного кабінету та спрощення роботи ФОПів, але обов'язок ведення книги у паперовому вигляді залишився.

Документ підтримали 257 нардепів, передає FinClub.

У пояснювальній записці до законпроєкту йдеться, що ним планують вдосконалити роботу електронного кабінету платника податків, спростити податковий облік, а також - стимулювати добровільне обмеження паперового документообігу.

Зокрема, копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику податків, будуть автоматично відображатися в електронному кабінеті.

Також закон спрощує механізм доведення платником податків відсутності його вини через технічний збій у роботі електронного кабінету, зокрема, скасовується необхідність підтвердження технічним адміністратором факту технічного збою, методологічних або технічних помилок.

"Скасовується вимога обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та витрат, а також скасовується обов'язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ", - йдеться у повідомленні.

При цьому, відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів настає, тільки якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.

Водночас обов'язок ведення книги в паперовому вигляді залишився.

У першому читанні пропонували встановити, що платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів у паперовому або електронному вигляді. 

Під час розгляду в другому читанні відповідну правку поставили на підтвердження, але її підтримали лише 206 депутатів.

Економічна правда

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ФОП Рада

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