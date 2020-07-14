Рада не скасувала ФОПам паперову книгу обліку доходів

Верховна Рада схвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт №2524 про роботу електронного кабінету та спрощення роботи ФОПів, але обов'язок ведення книги у паперовому вигляді залишився.

Документ підтримали 257 нардепів, передає FinClub.

У пояснювальній записці до законпроєкту йдеться, що ним планують вдосконалити роботу електронного кабінету платника податків, спростити податковий облік, а також - стимулювати добровільне обмеження паперового документообігу.

Зокрема, копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику податків, будуть автоматично відображатися в електронному кабінеті.

Також закон спрощує механізм доведення платником податків відсутності його вини через технічний збій у роботі електронного кабінету, зокрема, скасовується необхідність підтвердження технічним адміністратором факту технічного збою, методологічних або технічних помилок.