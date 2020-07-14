Рада ухвалила закон про детінізацію ринку металобрухту

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №2426 про детінізацію ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом.

Документ підтримали 237 нардепів, передає "Інтерфакс-Україна".

Під час обговорення законопроєкту окремі народні депутати виступали проти розділу металобрухту на побутовий та промисловий та проти вимог до майданчиків, на яких збирається брухт. Але Рада не підтримала відповідні правки до проєкту закону.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт передбачає необхідність мати відеоспостереження у пунктах приймання металобрухту, що дозволяє ідентифікувати фізичну особу.

Також передбчається складання акта про приймання брухту - це, за словами авторів документа, також допомагає ідентифікації.

Законопроєкт №2426 про детінізацію операцій з металобрухтом зареєстрували у Раді у листопаді 2019 року, у січні 2020 року нардепи схвалили документ у першому читанні.

Після цього економічний комітет ВР схвалив законопроєкт до другого читання.

За словами авторів документа, закон сприятиме подоланню корупційної складової на ринку металобрухуту України, а також відкриє можливості для залучення інвестицій і кредитних ресурсів для модернізації.

Повідомляється, що після прийняття цього закону, за попередніми розрахунками, з тіні виведуть близько 20 млрд грн оборотних коштів підприємств в сфері заготівлі металобрухту - у результаті цього держбюджет отримає близько 1 млрд грн додаткових щорічних надходжень.

Також підкреслюється, що закон дозволить офіційно оформити близько 10 тисяч працівників, а також - посилити їхню соціальну захищеність.