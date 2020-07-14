Голову правління – президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра визнали одним з кращих топ-менеджерів України. Щорічний рейтинг з 39 найбільш ефективних управлінців країни складено і опубліковано журналом "Фокус".

Журнал "Фокус"

Коментуючи позицію в рейтингу, Ігор Кушнір подякував організаторам і зазначив, що запорукою успіху керівника є стабільна робота всієї команди.

"Кажуть, один у полі не воїн. Так і у бізнесі. Наскільки б ефективним не був керівник, наявність міцної команди це майже завжди запорука успіху. Звичайно, важливим фактором є прийняття правильних і своєчасних рішень.

Мій стиль управління авторитарно-демократичний: задаю напрям і контролюю виконання. Але співробітники можуть вибирати шлях вирішення завдання і вдосконалювати його виконання.

Синергія наших зусиль в результаті дає потрібний результат. Саме він, на мою думку, і дозволяє займати місця в подібних рейтингах і утримувати лідерські позиції всієї команди", – зазначив Ігор Кушнір.

За словами організаторів, у список увійшли топ-менеджери, які знають, як утримати і розвивати бізнес навіть при "нельотній погоді".

"Ігор Кушнір керує однією з найстаріших і найбільших будівельних компаній в Україні. Головним досягненням свого підприємства за 2019 рік вважає утримання лідерських позицій на ринку і збереження лояльності клієнтів, не дивлячись на загальне падіння рівня довіри до забудовників.

У 2020 році, не дивлячись на розпал епідемії коронавірусу, компанія продовжила безперебійну роботу на своїх майданчиках і виконувала зобов’язання перед інвесторами ", – йдеться в тексті.

Формування рейтингу відбувалося в два етапи. На першому були визначені найбільш значущі для української економіки ринки за вкладом у ВВП країни. Після чого, на другому етапі, проведені опитування близько 100 галузевих експертів, аналітиків та учасників ринку.

Респонденти називали найбільш ефективних, на їхню думку, управлінців і пояснювали, чому саме їх вважають гідними звання кращого топ-менеджера в своїй галузі.