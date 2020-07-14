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НБУ бачить "світло в кінці тунелю" для недобудов "Аркади"

Вівторок, 14 липня 2020, 09:00
 

Досягти завершення будівництва всіх житлових комплексів банку "Аркада" можна завдяки залученню всіх зацікавлених державних органів.

Про це заявила в.о. голови Національного банку Катерина Рожкова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, що з урахуванням того, що зараз включилися уряд, КМДА, ми в якійсь мірі як ініціатор і модератор, проблема буде вирішена. Там є світло в кінці тунелю", - сказала Рожкова, уточнивши, що Нацбанк займається цією проблемою з 2016 року.

За її словами, деякі питання, зокрема технічного характеру, можна врегулювати досить швидко.

"Є багато початих будівництв різного ступеня готовності, тому питання - як це все зібрати в купу і добудувати те, що можна швидко добудувати. Віддати людям і потім продовжувати будувати те, що потрібно будувати", - зазначила в.о. голови НБУ.

Вона уточнила, що проблеми будівництв знаходяться за межами банку "Аркада", оскільки він виступає лише як управитель фондів фінансування будівництва та у нього відкриті рахунки цих фондів і забудовників.

"Все за межами банку, тому у нас і немає повноважень це контролювати (...) Є кілька варіантів рішень, як можна відносно швидко покращити ситуацію і контроль, але глобально - це законодавство", - пояснила Рожкова.

Вона вказала, що у банку "Аркада" все нормально з капіталом і більш-менш з ліквідністю.

В.о. голови НБУ пояснила, що в законодавстві про первинний ринок є багато неврегульованих моментів, які не дозволяють його правильно контролювати і зробити більш збалансованим, що, в свою чергу, впливає на розрахунки по запуску іпотеки в Україні.

"Фонд фінансування зібрав гроші і перерахував забудовнику, забудовник побудував, але не отримав якийсь дозвільний документ, в результаті не підключений будинок. Виходить, ніхто нічого не вкрав і особливо не порушив, а люди квартири не отримали. І це зараз нормально не регулюється ніким. Тому треба змінювати закон", - підкреслила в.о. голови Нацбанку.

Читайте детальніше у статті: Добудуй або помри. Як конфлікт "Аркади" і НБУ може призвести до нового "Укрбуду"

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