Однакові для всіх правила: Рада прийняла закон про авіаційні збори

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №2424, який, зокрема, встановлює однакові для всіх правила справляння державних зборів в авіації.

Документ підтримали 256 нардепів, передає прес-служба Мінінфраструктури.

"Закон чітко визначає особливості справляння державного збору як за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, так і за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України.

Це обов'язковий збір для всіх пасажирів внутрішніх та міжнародних рейсів", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Але такі зміни ніяк не означають, що ми запроваджуємо нові авіаційні збори або збільшуємо їх розмір. Прийнятим законом встановлюються єдині правила гри для всіх авіаперевізників", - додав міністр.

За його словами, справляння вищезазначених зборів - успішна міжнародна практика, яка використовується у таких країнах як Іспанія, Великобританія, Франція, Німеччина, Австрія, США, Китай та Австралія.

"Міжнародні компанії, які літають до нас, включають цей збір у ціну квитка окремим рядком – UD. Тому ще раз наголошую, підвищення цін на квитки через цей закон не відбудеться", - пояснив Криклій.

Економічна правда