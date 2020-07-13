На Харківщині щомісяця крали нафту на 2 мільйони – СБУ

Служба безпеки України спільно з фахівцями ПАТ "Укрнафта" викрила та ліквідувала на Харківщині незаконний вріз до промислового нафтопроводу "Козіївка-Сиродичі".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що на території Краснокутського району Харківщини зловмисники пошкодили нафтопровід та встановили несанкціонований відвід для розкрадання сировини. СБУ виявила відвід довжиною майже кілометр.

Правоохоронці задокументували, що зловмисники щомісяця розкрадали 150-200 кубометрів нафти, завдаючи державному підприємству шкоди на більше ніж 2 мільйони гривень.

Фахівці зазначають, що порушення цілісності нафтопроводу створювало реальну загрозу для виникнення надзвичайних ситуацій та нанесення шкоди екології регіону.

СБУ встановлює всіх причетних до облаштування незаконного врізу, а також посадовців, які можливо могли "кришувати" нелегальний бізнес.