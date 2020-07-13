ВР схвалила законопроєкт про приватизацію земель державних сільгосппідприємств

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №3012-2, який, зокрема, передбачає встановлення порядку приватизації земель державних сільгоспідприємств та забезпечення працівників таких підприємств правом на отримання паю.

Документ підтримали 267 нардепів.

Законопроєкт пропонує встановити правило, за якого приватизації підлягають лише землі державних сільськогосподарських підприємств, установ, органзіацій.

"Також запроваджуються норми, за якими приватизація земель сільськогосподарських підприємств може здійснюватися як в процесі приватизації самих підприємств, так і без прийняття рішення про їх приватизацію, на підставі рішення органу, до сфери управління якого належить підприємство, а також при ліквідації підприємств", - йдеться у пояснювальній записці.

Пропонується, що при приватизації земель підприємств здійснюється наступний розподіл їх сільськогосподарських угідь:

до 40% земель розподіляється між працівниками підприємства та пенсіонерами з їх числа, працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери села (при цьому площа земель, що передається у власність одного працівника підприємства або пенсіонера з числа колишніх працівників підприємств, визначається у розмірі середнього розміру земельної частки по району, а для працівників закладів соціальної сфери не може перевищувати 2 га);

до 20 % земель передаються у власність учасникам бойових дій для ведення особистого селянського господарства (при цьому площа земель, що передається у власність однієї особи не може перевищувати 2 га);

не менше 40% передаються в оренду на земельних торгах (крім випадків приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств).

"У випадку приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств, землі, які залишились після розподілу між працівниками підприємства, працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери села та учасниками бойових дій, передаються в оренду на 50 років господарському товариству, у яке перетворюється підприємство", - йдеться у пояснювальній записці.

"Несільськогосподарські угіддя та землі несільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні підприємства при його ліквідації передаються до комунальної власності територіальних громад за місцем їх розташування", - йдеться у документі.

Економічна правда