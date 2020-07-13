"СЕТАМ" продав арештованих літаків на 2,6 мільйона через борги по зарплаті
Державна виконавча служба продала на електронних торгах OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Мін'юсту) 20 арештованих літаків на загальну суму 2,6 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.
"Арештовані літаки було виставлено на аукціон через борги авіапідприємства, у тому числі, і по заробітній платі. З молотка пішли "кукурудзники", легкомоторні та реактивні повітряні судна. Приріст ціни у процесі конкуренції на торгах склав від 13,4% до 228%. Додатково отримано 782 349 грн", - йдеться у повідомленні.
Як йдеться на сайті "СЕТАМ", повітряні судна PZL-104 "Вільга 35А", АН - 2Т і реактивні Л-29 були виставлені за борги авіапідприємства в розмірі 2,2 млн грн, з яких 1,6 млн грн - борг по зарплаті.
"Виручені кошти дозволять повністю розрахуватися з робітниками по зарплаті. Решта піде на погашення інших фінансових зобов'язань боржника", - заявив гендиректор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.
Економічна правда
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