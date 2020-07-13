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Wizz Air відновлює рейси з України в ОАЕ після 5-річної перерви

Понеділок, 13 липня 2020, 13:20
 

Wizz Air з 1 жовтня має намір відновити зупинені кілька років тому прямі рейси між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Про це свідчить інформація в системі бронювання авіаперевізника, передає avianews.com.

Авіакомпанія має намір літати між Одесою і столицею ОАЕ - Абу-Дабі. Місто розташоване в 140 км від Дубая. Продаж квитків відкритий на рейси з частотою двічі на тиждень по четвергах і неділях.

Переліт в жовтні з Одеси в Абу-Дабі коштує мінімум 1460 грн, з Абу-Дабі до Одеси - 870 грн. Найнижчий тариф Basic передбачає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см і вагою до 10 кг.

Польоти виконуватиме створена в Абу-Дабі дочка Wizz Air. Маршрутна мережа також включає рейси в Єреван, Софію, Афіни, Кутаїсі, Олександрію, Ларнаку, Катовіце, Бухарест, Клуж-Напоку і Будапешт.

Між Києвом та Дубаї польоти виконувала українська дочка Wizz Air. Лоу-кост обслуговував лінію з жовтня 2013 року до березня 2014 року. Через початок економічної кризи і військових дій в Україні авіаперевізник переглянув свою стратегію розвитку, відмовився від отримання п'ятого літака, скоротив флот до двох авіалайнерів, а в 2015 році припинив польоти.

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Wizz Air ОАЕ

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