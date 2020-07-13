У світі виник дефіцит велосипедів - ЗМІ

Виробники велосипедів на західних ринках і в Азії не можуть задовольнити зростаючий попит покупців, які надають перевагу цьому виду транспорту в період пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Багато магазинів по всьому світу розпродають велосипеди відразу ж, як тільки до них надходить нова партія.

"Це той випадок, коли обсяг продажів велосипедів на найбільших світових ринках перевищує пропозицію", - каже консультант Human Powered Solutions Джей Таунлі.

Онлайн-продажі велосипедів у Франції підскочили на 350% в квітні на тлі поширення коронавірусу в Європі, згідно з даними дослідницької компанії Foxintelligence.

Французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon повідомила, що в багатьох з її магазинів закінчилися бюджетні моделі велосипедів, і "десятки тисяч" людей перебувають в очікуванні нових поставок. Компанія стала купувати старі велосипеди для ремонту і перепродажу, щоб задовольнити попит з боку покупців.

"Ми помітили цей величезний стрибок", - сказав директор із зовнішніх комунікацій Decathlon International Ксав'є Рівуар, назвавши поточну ситуацію "велосипедним бумом".

Попит на велосипеди обумовлений тим, що багато людей прагнуть уникнути їзди в громадському транспорті через збільшення ризику зараження коронавірусом, тоді як співробітники компаній, відправлені в неоплачувану відпустку, шукають спосіб провести дозвілля.

Зростання популярності велосипедів також пов'язано з різким падінням автомобільного трафіку на дорогах у багатьох містах світу в зв'язку з локдаунами.

Недолік пропозиції в магазинах призвів до зростання попиту на послуги з ремонту велосипедів.

Багато потенційних покупців задаються питанням, чому виробники не можуть збільшити обсяг виробництва.

Обмежені можливості збільшення пропозиції пов'язані з заходами соціального дистанціювання, які передбачають дотримання дистанції між працівниками, а також відсутністю персоналу в зв'язку з хворобою або самоізоляцією.

Ще однією причиною дефіциту пропозиції є те, що Китай і Тайвань, два найбільших в Азії виробника, опинилися в числі країн, які першими відчули наслідки пандемії, що призвело до масштабних збоїв в їх ланцюжках поставок, а також закриття заводів і портів.