В Google заборонить рекламу товарів та послуг для стеження

Компанія Google оголосила, що заборонить рекламувати товари й послуги, призначені для стеження або спостерігання за іншою людиною.

Про це повідомляє Центр правил реклами Google.

До реклами, забороненою Google, входять програми для відстеження повідомлень, дзвінків та GPS. Це включає не лише програмне забезпечення, а й пристрої, такі як камери та диктофони, які відкрито позначені як шпигунські.

"У серпні 2020 року буде оновлено правила щодо сприяння непорядній поведінці в Google Ads", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ці правила застосовуватимуться в усіх країнах світу з 11 серпня 2020 року.

Це правило не поширюватиметься на послуги приватних детективних агентств, а також на товари й послуги, за допомогою яких батьки можуть відстежувати місцеперебування дітей.