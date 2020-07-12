Коронавірус: пандемія коштувала європейським компаніям понад 100 мільярдів доларів

Через пандемію коронавірусної інфекції європейські компанії втратили понад 100 мільярдів доларів з початку 2020 року.

Про це свідчать підрахунки Dow Jones, передає "Інтерфакс".

Повідомляється, що більше за інших постраждали компанії енергетичного сектора, автовиробники і представники модної індустрії. Серед тих, хто виграв у цих умовах – продуктові рітейлери і фармацевтичні компанії.

Оцінки Dow Jones засновані на звітності європейських компаній за фінансові квартали, які припали на період з січня по кінець травня поточного року: за цей період вони недоотримали в загальній складності близько 102,66 млрд дол виручки.

У той же час, додана виручка компаній, отримана в тому числі за рахунок підвищення попиту на ліки та продукти харчування, склала 23,87 млрд дол.