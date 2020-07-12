"Нафтогаз" купив софт за майже 2 мільйони євро

Група "Нафтогаз" замовила у британської компанії програмне забезпечення для покращення ефективності управління персоналом на 1,97 мільйони євро.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші Гроші".

Цьогоріч впроваджуватимуть програмне забезпечення у трьох напрямках: Learning для навчання персоналу, Performance для управління продуктивністю, Careers для кар’єрного планування та Recruiting для підбору персоналу.

Право на використання для щонайменше 15 тис користувачів діятиме до кінця 2022 року.

Нагадаємо:

Розробником придбаного софту є британська компанія "Cornerstone OnDemand".

ТОВ "Нафтогаз Цифрові Технології" є дочірнім підприємством "Нафтогазу", створеним для обслуговування ІТ-потреб всієї групи компаній "Нафтогазу".