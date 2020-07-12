Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що вже відкрились 86% кафе та ресторанів від докризового рівня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, бізнес продовжує відновлюватися після карантину, а кількість безробітних зменшується. "Як я і казав, економічне відновлення має початися вже в 3 кварталі цього року", - повідомив прем'єр міністр.