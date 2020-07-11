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З наступного тижня Укрзалізниця відновлює курсування 38 приміських та 3 регіональних поїздів

Субота, 11 липня 2020, 18:00
 

З наступного тижня Укрзалізниця відновлює курсування 34 приміських та 3 регіональних поїздів, з яких 30 – територією обслуговування Південно-Західної залізниці та 4 — Придніпровської. 

Про це повідомляється на сайті УЗ.

У зазначених поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів — у межах кількості місць для сидіння.

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Економічна правда
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