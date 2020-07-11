У США хочуть підвищити податкові збори на імпортовані з Франції товари

США мають намір підвищити податкові збори на ряд імпортованих з Франції товарів у відповідь на введення Парижем цифрового податку.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву торгового представництва США.

Введення мита планується загальною вартістю до 1,3 млрд дол.

Серед іншого, мова йде про додаткові мита у розмірі 25 відсотків на косметику і сумки. Їх вступ у силу відкладено на 180 днів.

Відомство має намір спостерігати за розвитком переговорів з французькою стороною і може вжити відповідні зміни.

Нагадуємо:

У липні 2019 року президент Франції Емманюель Макрон підписав закон про встановлення трипроцентного податку на обіг коштів, пов'язаний з продажем великими технологічними компаніями цифрових послуг на території країни.

Його зобов'язані платити концерни, річний оборот яких по всьому світу становить не менше 750 млн євро, з яких не менше 25 млн припадають на Францію.

Вступ податку у силу було відкладено до кінця 2020 року.

В першу чергу, він стосується американських компаній Google, Apple, Facebook і Amazon. Торгове представництво США охрестило податок "дискримінаційним" і обмежує торговельну діяльність Сполучених Штатів.