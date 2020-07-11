В Amazon вийшло розпорядження керівництва для співробітників видалити TikTok з усіх пристроїв — ЗМІ

У компанії Amazon вийшло розпорядження керівництва для співробітників видалити додаток TikTok з усіх пристроїв, що мають доступ до корпоративної пошти.

Про це повідомляє The New York Times і Vice.

Видання пишуть, що в іншому випадку телефон з встановленим TikTok буде відключений від пошти.

Працівники можуть використовувати версію TikTok для браузера, обмеження стосується тільки встановленого додатку.

Amazon пояснив заборону на додаток "загрозами безпеці"і.

Також повідомляється, що Amazon не зв'язувався з компанією ByteDance, розробником TikTok, і в ByteDance не розуміють стурбованість, заявив виданням представник ByteDance.

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Пізніше стало відомо, що керівництво компанії Amazon помилково випустило розпорядження для співробітників видалити додаток TikTok з усіх пристроїв, що мають доступ до корпоративної пошти.

В Amazon заявили, що розсилка цього наказу була проведена помилково. "Зараз в нашій політиці немає ніяких змін щодо TikTok", - зазначила прессекретар компанії Крістін Браун.