Всі розділи
Укр / Рус

Трамп заявив, що не думає про укладення другої фази торгової угоди з Китаєм

Субота, 11 липня 2020, 11:18
 

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не працює над укладенням другої фази торгової угоди з Китаєм.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Я про це зараз не думаю", - заявив Трамп. Також він зазначив, що відносини з Китаєм "серйозно зіпсовані".

Нагадуємо:

В середині січня США і Китай підписали першу фазу торгової угоди.

Перша фаза угоди передбачає, що Пекін збільшить імпорт товарів із США мінімум на 200 млрд дол за два роки.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Трамп Китай США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп розкритикував "Північний потік - 2" 22 червня 2020, 09:55
Трамп хоче повністю відновити роботу бізнесу у США 6 червня 2020, 10:00
США мають намір заборонити китайським авіакомпаніям польоти до країни  3 червня 2020, 18:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!