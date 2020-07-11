Трамп заявив, що не думає про укладення другої фази торгової угоди з Китаєм
Субота, 11 липня 2020, 11:18
Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не працює над укладенням другої фази торгової угоди з Китаєм.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Я про це зараз не думаю", - заявив Трамп. Також він зазначив, що відносини з Китаєм "серйозно зіпсовані".
Нагадуємо:
В середині січня США і Китай підписали першу фазу торгової угоди.
Перша фаза угоди передбачає, що Пекін збільшить імпорт товарів із США мінімум на 200 млрд дол за два роки.
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