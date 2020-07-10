Офіційний курс: гривня зміцнилась до євро, але ослабла до долара

Нацбанк ослабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 13 липня на рівні 26,95.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,40 гривні (на 10 липня - 30,54 гривні).

Нагадуємо:

10 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,95 гривні.

10 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,01 - 27,04 гривні.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 липня на рівні 26,93.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,54 гривні (на 9 липня - 30,43 гривні).

Економічна правда