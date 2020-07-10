У Мінекономіки повідомили про зрив роботи щодо меморандуму з тютюновими компаніями

Заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді заявила про зрив робочої групи щодо меморандуму уряду з тютюновими компаніями, який був укладений в грудні 2019 року.

Про це вона повідомила в коментарі Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми повинні були повернутися до роботи, яку призупинили через карантинні обмеженя, але неможливо працювати в умовах зриву діалогу", - сказала Панаіотіді.

За словами заступника міністра, жодного питання із запланованих робоча група не змогла розглянути, оскільки деякі учасники, в тому числі народні депутати, не дозволяли завершити жоден доповідь.

До порядку денного рабгруппи були внесені, зокрема, питання законодавчого встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів у великих розмірах і податковий план на 2021 рік.

"Я втратила голос і мені складно було модерувати зустріч, але я намагалася тримати її в руслі поваги до учасників. Не вийшло", - додала Панаіотіді, додавши, що один з депутатів закликав націоналізувати тютюнові компанії.

"Заклики народного депутата забрати і поділити - це прекрасні гасла для псевдореволюції, але вони завжди будуть мати негативні наслідки для держави. Інвестиційні позови і великі втрати надходжень до бюджету - це те, що ми можемо очікувати", - прокоментувала заступник міністра.

За її словами, раніше робочая група двічі зустрічалася в конструктивному режимі на майданчику Служби безпеки України.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, 12 грудня на той момент міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов підписав меморандум з тютюновими компаніями "Філіп Морріс", "Джей Ті Інтернешнл Компанії", "Брітіш Американ Тобакко" і "Імперіал Тобакко" про наміри щодо підтримки прозорості і конкуренції на ринку.

Раніше ці компанії заявляли, що розглядають можливість скорочення виробництва і подальшого закриття фабрик на території України через прийняття Верховною Радою законопроекту з нормою про державне регулювання торгової націнки на сигарети.

Прийнятий у другому читанні і потім заветований президентом законопроект №1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування містив поправку про встановлення фіксованої маржі для оптових і роздрібних торговців тютюновими виробами на рівні 7% і 13% від максимальної роздрібної ціни за пачку.