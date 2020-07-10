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Криклій розповів, скільки штрафів уже сплатили далекобійники за перевантаження

П'ятниця, 10 липня 2020, 17:27
 

З моменту посилення контролю перевізники сплатили уже 13,5 млн грн штрафів за недотримання габаритно-вагових норм вантажних перевезень 

Про це під час селекторної наради з президентом Володимиром Зеленським заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що несумлінні перевізники, перевантаження в яких було виявлено на комплексах габаритно-вагового контролю, вже заплатили майже 13,5 млн грн штрафу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

16 червня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям почати боротьбу з порушенням вантажівками габаритно-вагових обмежень на українських дорогах.

23 червня президент зняв відеоролик, у якому звернувся до далекобійників. Він зазначив, що водії обходять зважування, щоб не платити штраф за перевантаження, і назвав їх "засранцями".

Економічна правда

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авто штраф Криклій

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Економічна правда
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