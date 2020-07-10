Гривня на закритті міжбанку ослабла

10 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,01 - 27,04 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,01 - 27,04 гривні;

Євро – 30,54 - 30,57 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,87 – 27,09 гривні. Євро купують по 30,09 гривні, продають по 30,54 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,95 - 27,10 гривні, євро - 30,22 - 30,39 гривні.

Нагадуємо:

10 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,95 гривні.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 липня на рівні 26,93.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,54 гривні (на 9 липня - 30,43 гривні).

Економічна правда