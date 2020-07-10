УЗ відновлює курсування ще 9 приміських поїздів у 2 областях
З 11 липня "Укрзалізниця" відновлює курсування приміських поїздів Коростень - Овруч - Виступовичі та Бахмач - Сновськ.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зазначається, що загалом по всій території України вже вийшли на маршрути 666 приміських поїздів.
З 11 липня на напрямку Коростень - Овруч - Виступовичі курсуватимуть наступні приміські поїзди:
- №6450 Коростень — Виступовичі (відправлення о 08:46, прибуття о 10:47, крім вівторка та четверга);
- №6455 Виступовичі — Коростень (відправлення о 15:16, прибуття о 17:27, крім вівторка, четверга та неділі);
- №6453 Виступовичі — Коростень (відправлення о 13:41, прибуття о 15:55, по неділях);
- №6454 Коростень — Бережесть (відправлення о 20:40, прибуття о 22:20, щоденно);
- №6451 Бережесть — Коростень (відправлення о 05:14 та прибуття о 07:04, щоденно).
На напрямку Бахмач — Сновськ щоденно курсуватимуть:
- №6501 Бахмач — Сновськ (відправлення о 08:10, прибуття о 10:36);
- №6502 Сновськ — Бахмач (відправлення о 05:00, прибуття о 07:30);
- №6503 Бахмач — Сновськ (відправлення о 20:28, прибуття о 22:54);
- №6504 Сновськ — Бахмач (відправлення о 16:59, прибуття о 19:28).
"У зазначених поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів - у межах кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції", - додали в компанії.
Нагадаємо:
У разі покращення епідемічної ситуації Укрзалізниця планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua