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УЗ відновлює курсування ще 9 приміських поїздів у 2 областях

П'ятниця, 10 липня 2020, 17:10
 

З 11 липня "Укрзалізниця" відновлює курсування приміських поїздів Коростень - Овруч - Виступовичі та Бахмач - Сновськ.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що загалом по всій території України вже вийшли на маршрути 666 приміських поїздів.

З 11 липня на напрямку Коростень - Овруч - Виступовичі курсуватимуть наступні приміські поїзди:

  • №6450 Коростень — Виступовичі (відправлення о 08:46, прибуття о 10:47, крім вівторка та четверга);
  • №6455 Виступовичі — Коростень (відправлення о 15:16, прибуття о 17:27, крім вівторка, четверга та неділі);
  • №6453 Виступовичі — Коростень (відправлення о 13:41, прибуття о 15:55, по неділях);
  • №6454 Коростень — Бережесть (відправлення о 20:40, прибуття о 22:20, щоденно);
  • №6451 Бережесть — Коростень (відправлення о 05:14 та прибуття о 07:04, щоденно).

На напрямку Бахмач — Сновськ щоденно курсуватимуть:

  • №6501 Бахмач — Сновськ (відправлення о 08:10, прибуття о 10:36);
  • №6502 Сновськ — Бахмач (відправлення о 05:00, прибуття о 07:30);
  • №6503 Бахмач — Сновськ (відправлення о 20:28, прибуття о 22:54);
  • №6504 Сновськ — Бахмач (відправлення о 16:59, прибуття о 19:28).

"У зазначених поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів - у межах кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції", - додали в компанії.

Нагадаємо:

У разі покращення епідемічної ситуації Укрзалізниця планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.

Економічна правда

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