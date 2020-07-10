Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

10 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:20 встановились на рівні 26,95 - 26,97 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,95 - 26,97 гривні;

Євро – 30,43 - 30,45 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,85 – 27,06 гривні. Євро купують по 30,02 гривні, продають по 30,52 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,92 - 27,02 гривні, євро - 30,21 - 30,34 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,94 - 26,99 гривні, євро - 30,23 - 30,33 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 липня на рівні 26,93.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,54 гривні (на 9 липня - 30,43 гривні).

10 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,95 гривні.

Економічна правда