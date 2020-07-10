Лікарні "Укрзалізниці" можуть стати приватними структурами
Філія "Центр охорони здоров'я "Укрзалізниця" розробляє механізм дій, що передбачають реформування залізничних клінічних лікарень компанії, зокрема розглядає можливість залучення інвесторів,
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на ЦОЗ.
"Це означає, що залізничні лікарні можуть стати приватними структурами, але з особливою інвестиційною угодою, яка гарантуватиме збереження робочого місця кожному медпрацівнику", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначено, що ЦОЗ УЗ розробляє нову програму страхування залізничників із щорічним покриттям на особу до 150 тис. грн.
"Товариство буде гарантом якісних медичних послуг у тристоронній угоді: працівників, лікарень і страхової компанії. Останню обиратимуть шляхом проведення конкурентних тендерних торгів на майданчику ProZorro із залученням до відбору найуспішніших страховиків", - додали у філії.
Реалізація програми зі страхування, а також загалом реформування відомчих лікарень є частиною концепції згідно з планом впровадження стратегії АТ "Укрзалізниця" на 2019-2023 роки.
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