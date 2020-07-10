Курс валют на 10 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

10 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,95 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,93 - 26,95 гривні;

Євро – 30,36 - 30,38 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,84 – 27,06 гривні. Євро купують по 30,06 гривні, продають по 30,52 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,91 - 27,01 гривні, євро - 30,18 - 30,33 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 липня на рівні 26,93.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,54 гривні (на 9 липня - 30,43 гривні).

Економічна правда