"Укрзалізниця" запустила шість поїздів до курортних міст

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на шість поїздів далекого сполучення. Зокрема, з цього тижня відновлять курсування поїзди до Херсона, Бердянська та Новоолексіївки.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд №375/376 Харків — Херсон курсуватиме щоденно з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня.

Поїзд №86/85 Львів — Новоолексіївка вирушить зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки 6 липня. До 12 вересня він курсуватиме щодня, після 13 вересня — через день.

Поїзд №88/87 Ковель — Новоолексіївка курсуватиме з Ковеля із 7 липня через день по непарних, з Новоолексіївки — з 8 липня через день по парних.

Поїзд №110/109 Львів — Херсон курсуватиме щоденно зі Львова з 3 липня, з Херсона з 4 липня.

Поїзд №261/262 Харків — Бердянськ курсуватиме з Харкова з 3 липня по 5 вересня через день по непарних, з Бердянська — з 4 липня по 6 вересня по парних днях.

Поїзд №282/281 Хмельницький — Генічеськ курсуватиме з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська через день з 9 липня.

Економічна правда