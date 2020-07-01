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4 країни Європи та Єгипет відкрили кордони для України

Середа, 1 липня 2020, 12:55
 

Українці зараз можуть їхати до Туреччини, Хорватії й Албанії без епідемічних обмежень, до Чорногорії – за наявності тесту про відсутність COVID-19, до Єгипту – з проходженням самоізоляції при поверненні.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram

Пряма мова: "Найпопулярніше питання цього літа – які країни вже відкрили свої кордони для України?

- Туреччина;

- Єгипет (але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, адже Єгипет віднесений до країн з високим рівнем інцидентності COVID-19);

- Албанія;

- Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла);

- Чорногорія (за наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин).

Через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони, на жаль, залишаються зачиненими для українських туристів. Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, що прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в’їзд дозволено.

Кожні 2 тижні ЄС переглядатиме список держав, з яких можливо в’їжджати. І в залежності від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки чи знову вводити їх для конкретних країн.

Також в залежності від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів буде ухвалено Грузією".

Нагадаємо: Європейський Союз не скасував з 1 липня заборону на в’їзд для українців – хоча дозволив в'їзд деяким туристам із 15 країн. Рада Євросоюзу дозволила відкрити в’їзд для окремих категорій українців

Для українських туристів поки будуть доступні чотири курортних країни Європи: Хорватія (входить у ЄС, але не входить у шенгенську зону), Албанія (вже почала приймати українських туристів), Туреччина (з 1 липня, але вимагатимуть страхування), Грузія (з 1 серпня).  

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Українська правда

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ЄС туризм

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