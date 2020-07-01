Спліт у дії: ломбарди, страхові та кредитні компанії перейшли під контроль НБУ

1 липня Національний банк прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Спліт" - одна з найбільших реформ на фінансовому ринку і одна з найскладніших, адже вона вимагає одночасно і трансформації Національного банку, і переналаштування учасників ринку, а також паралельно напрацювання концепцій розвитку кожного сегмента небанківського фінансового ринку", - заявив голова НБУ Яків Смолій.

За його словами, "спліт" дає НБУ можливість продовжувати забезпечувати фінансову стабільність більш комплексно і ефективно завдяки регулюванню не тільки банківського, а й небанківського сектора.

НБУ зазначає, що накопичена проблематика ринку вимагає актуалізації правил ведення діяльності, створення прозорих умов ведення бізнесу та ефективного регулювання.

"Ми впевнені, що сумлінні учасники ринку зацікавлені в створенні прозорих і сприятливих умов для ведення бізнесу та будуть готові приєднатися до співпраці з метою реформування та розвитку сектора, розширення фінансової інклюзії та впровадження інновацій", - зазначає Смолій.

НБУ повідомляє, що модель регулювання і нагляду за фінансовими установами, як і нагляду за банками, буде здійснюватися за ризик-орієнтованим підходом.

Регулювання кожного сегмента ринку буде відрізнятися в залежності від того, чи залучає фінансова установа кошти клієнтів.

Головне завдання регулятора - зробити нагляд за діяльністю організацій адекватним тим ризикам, які притаманні діяльності кожної з них. У той же час компанії, які працюють на базі власного капіталу, не відчують надмірної присутності регулятора в свій діяльності.

Нагадуємо:

Відповідно до закону від 12 вересня 2019 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг", НБУ і НКЦПФР з 1 липня 2020 року є правонаступниками Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Зокрема, Нацбанк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій замість Нацкомфінпослуг.

Економічна правда