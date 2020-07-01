"Газпром" виплатив Польщі 1,5 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу

"Газпром" повернув польському імпортеру PGNiG переплату за газ в розмірі 1,5 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Сьогодні "Газпром експорт" перерахувала польській компанії ПГНіГ грошові кошти у зв'язку з рішенням арбітражного трибуналу щодо перегляду ціни з 2014 року за контрактом купівлі-продажу газу в Республіку Польща", - повідомили в "Газпром експорті".

"У той же час "Газпром" і "Газпром експорт" продовжують оскарження в установленому порядку цього рішення арбітражного трибуналу", - додали в російській компанії.

PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти "Газпром" і "Газпром експорт" в 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що поставляється до Польщі за контрактом від 25 вересня 1996 року.

Він передбачав поставку близько 10 млрд куб. м газу на рік, мінімальна річна контрактна кількість - 8,7 млрд куб. м в рік. Договір діє до 2022 року.

30 березня Стокгольмський арбітраж прийняв рішення скорегувати формулу ціни за контрактом на поставку газу в Польщу по газопроводу "Ямал-Європа" ретроактивно з 1 листопада 2014 року.

PGNiG і "Газпром експорт" раніше в червні підписали додаток до договору на поставку газу по газопроводу "Ямал-Європа" від 1996 року, узгодивши термін виплати ретроактивного платежу до 1 липня.