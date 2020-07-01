SpaceX доставила на орбіту GPS-супутник третього покоління

Компанія Ілона Маска доставила на орбіту Землі третій геонавігаційний GPS-супутник III покоління.

Джерело: SpaceX в Twitter. Liga

Деталі: 30 червня о 23:11 (за київським часом) ракета-носій компанія SpaceX Falcon 9 успішно доставила на орбіту планети ще один GPS-супутник III покоління. Оператор технології GPS - Космічне командування ВПС США.

Всього, угруповання третього покоління GPS-супутників буде складатися з 32 апаратів. Вони замінять ті, які зараз забезпечують сигнал GPS по всій планеті. Існуючою системою, яка використовується для навігації, реєстрації ядерних випробувань, відстеження сигналів SOS, користуються понад 4 мільярди людей на планеті, повідомляє Ліга.

Всі супутники GPS III матимуть сумісність з системою наступного покоління (OCX) і існуючими GPS-супутниками. Аналогами американської GPS-системи є європейська Galileo та російська ГЛОНАСС.

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9, яка і доставила в космос супутник, через дев'ять хвилин після старту успішно повернувся на плавучу платформу "Just Read The Instructions" в Атлантичному океані за 634 км від місця старту.

Що було раніше: 23 червня Китай успішно вивів в космос супутник BeiDou-3, який став останнім в системі навігації КНР.

Українська правда