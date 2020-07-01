Імпорт товарів в травні обвалився на 35%

Зведений платіжний баланс України в травні 2020 року зведений з дефіцитом 353 мільйони доларів, що в 2,1 рази менше, ніж в травні 2019 року (749 мільйона доларів).

Про це йдеться в попередніх даних Національного банку.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в травні становив 1,4 млрд доларів, при цьому в травні минулого року дефіцит показника становив 136 млн доларів.

Обсяг експорту товарів в травні істотно скоротився - на 24,7% (у квітні-2020 на 3,8%), до 3,1 млрд доларів.

Зниження показника було обумовлено скороченням по основних групах товарів, зокрема, експорт чорних і кольорових металів зменшився на 32,1% (у квітні на 18,1%), продукції машинобудування - на 17,5% (8,1%), деревини і виробів з неї - на 25,5% (15,6%), продукції хімічної промисловості - на 18,4% (2,5%), промислових виробів - на 20,7% (24,2%), а також продовольчих товарів - на 13,4% (зріс на 6,6%) і мінеральних продуктів - на 35,2% (зріс на 12,1%).

Імпорт товарів в травні 2020 року продовжив скорочуватися істотніше експорту - на 35,5% (у квітні - 29,8%), до 3,3 млрд доларів. У тому числі енергетичний імпорт скоротився в 2,1 рази (1,6 раз), а неенергетичний - в 1,4 рази (також, як і в квітні).

Минулого місяця, зокрема, скоротився імпорт продукції машинобудування на 25,4% (у квітні - на 28,6%), в тому числі легкових автомобілів - на 14,5% (в 1,5 рази), а також продукції хімічної промисловості - на 33,3% (17,9%) і промислових виробів - на 25,2% (23,2%).

Крім того, знизився імпорт чорних і кольорових металів - на 34% (у квітні - 36,8%), деревини та виробів з неї - на 31,3% (26,9%) і продовольчих товарів - на 1,1% (виріс на 2,1%).

Зазначається, що зниження імпорту послуг відбулося на тлі скорочення витрат осіб, які подорожують за кордон і короткострокових мігрантів в 4 рази, а також у зв'язку зі зменшенням транспортних (в 1,8 рази) та інших ділових послуг (в 2,3 рази).

Разом з тим скороченню експорту послуг сприяло зниження транспортних послуг (в 1,6 рази) і витрат осіб, які подорожують Україною (в 28 разів), тоді як експорт комп'ютерних послуг продовжив зростати (на 6,5%).

Економічна правда