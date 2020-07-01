В Україні зріс розмір пенсій

Пенсійний фонд провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року в зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 гривень до 1712 гривень.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Для непрацюючих пенсіонерів збільшиться розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за стаж.

Незалежно від того, працює людина чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.

Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять в пенсійну виплату, яка розраховується від прожиткового мінімуму.

Соціальна пенсія також зросте до 1712 гривень.

Мінімальна пенсія: з 1 липня 2020 року - 1712 гpн. з 1 грудня 2020 року - 1769 грн.

Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Виплата перерахованих пенсій буде проводитися з 4 липня, додали в пресслужбі.

Економічна правда