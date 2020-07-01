Беріть участь у фотоконкурсі Huawei Next Image Awards 2020 та отримайте приз у 10 000 доларів США

Компанія Huawei оголосила про початок фотоконкурсу Huawei Next Image Awards 2020. Для участі в конкурсі потрібно надіслати фото чи відео, зроблені на смартфон Huawei.

Ознайомитися з умовами глобального конкурсу та взяти в ньому участь можна на офіційному вебсайті. Щоб дізнатися більше про правила участі в Україні відвідайте офіційну сторінку конкурсу на Facebook.

Участь у конкурсі Huawei Next Image Awards 2020 беруть фото та відео у 6 категоріях.

- "Долаючи відстань" (Near Far): зйомка з використанням телеоб'єктива (у наближенні), суперширококутного або макрооб’єктива.

- "Краса ночі" (Good Night): зйомка при слабкому освітленні.

- "Привіт, життя!" (Hello, Life!): знімайте і діліться емоціями або яскравими моментами повсякдення.

- "Обличчя" (Faces): експериментуйте з індивідуальністю та потенціалом портретної фотографії.

- "Моменти" (Live Moments): знімайте відео до 10 хвилин. Розкрийте свої творчі можливості і діліться позитивними історіями у відеоформаті.

- "Історія" (Storyteller): за кожною фотографією стоїть унікальна історія. Використовуйте 3-9 знімків, щоб донести власну захопливу фоторозповідь.

Термін подання заявок — до 31 липня 2020 року, до 19:00 за київським часом!

Журі конкурсу

До складу глобального журі увійшли світові діячі культури та мистецтва, зокрема американський фотожурналіст Стів Маккаррі (Steve McCurry), шведська фотографка Кароліна Хенке (Karolina Henke), канадський фотограф Рубен Краббе (Reuben Krabbe) та інші.

Журі локального конкурсу: Антон Степанюк, маркетинг-директор Huawei CBG в Україні, Аллан Чен, директор підрозділу Huawei Consumer BG в Україні, Іван Шолудько, блогер і фотограф.

Нагороди для учасників глобального конкурсу

1. Гран-прі: фотограф року

- Фонд Next-image Creation Fund розміром 10 000 доларів США (до оподаткування)

- Смартфон Huawei P40 Pro (8 ГБ + 256 ГБ, випадковий колір)

- Електронний сертифікат переможця

2. Переможці в категоріях

- Фонд Next-image Creation Fund розміром 1 000 доларів США (до оподаткування)

- Смартфон Huawei P40 Pro (8 ГБ + 256 ГБ)

- Електронний сертифікат переможця

3. Призери

- Смартфон Huawei P40 Pro (8 ГБ + 256 ГБ)

- Електронний сертифікат переможця

4. Заохочувальна премія

- Смартфон Huawei P40 Pro (8 ГБ + 256 ГБ)

- Електронний сертифікат переможця

Додаткові нагороди для учасників глобального конкурсу в Україні

1. Huawei P40 Pro — 1 місце

2. Huawei P40 — 2 місце

3. Huawei P40 lite — 3 місце

Продовжуйте фотографувати красу світу за допомогою смартфонів Huawei. Зокрема Huawei P40 Pro забезпечує найкращі можливості фотозйомки.

Смартфон оснащений системою з 4 камер Leica Ultra Vision, що включає 50-мегапіксельну основну камеру, 40-мегапіксельну ширококутну камеру, 12-мегапіксельну телефотокамеру з підтримкою 5-кратного оптичного, 10-кратного гібридного і максимального 50-кратного зумів, а також ToF-камеру для портретних знімків.