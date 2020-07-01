Гігабітний інтернет по акції від провайдера Мережа Ланет в Києві

Швидкість інтернету низька, а ціна висока – з такою проблемою стикається величезна кількість користувачів. Але прогрес не стоїть на місці: на заміну звичним технологіям приходять інноваційні, здатні задовольнити підвищені потреби.

Наразі на території нашої країни існує чимало фірм, що займаються підключенням до мережі. У зв'язку з підвищеною конкуренцією, вони прагнуть зацікавити потенційних клієнтів прийнятними умовами співпраці, якістю послуг і акційними пропозиціями.

Інтернет-провайдер Мережа Ланет дозволяє відчути воістину нові масштаби швидкості – до 1 Гбіт/с .

Як підключити високошвидкісний інтернет у Києві?

Як правило, користувачі звикли до швидкості 100 Мбіт/с, яку пропонує практично кожен провайдер інтернету, але не для всіх це комфортно. Особливо це стосується тих, кому потрібно завантажувати великі обсяги інформації за короткий проміжок часу. У свою чергу, тарифи провайдерів інтернету ростуть, що спонукає юзерів всерйоз задуматися про зміну оператора.

У світі стрімко набирає обертів гігабітний Інтернет, який до сих пір багатьма вважається міфічним. Дану послугу надає Мережа Ланет, що зарекомендувала себе як надійний інтернет-провайдер. Київ – той регіон, мешканці якого можуть насолоджуватися підвищеним рівнем комфорту.

Переваги користування послугами Мережі Ланет:

оперативне підключення;

безкоштовне онлайн-телебачення;

функція управління послугами за допомогою особистого кабінету;

цілодобова кваліфікована допомога техобслуговування;

прийнятна вартість абонплати.

Важливо, що для повноцінного користування таким типом зв'язку буде потрібна наявність певної техніки, серед якої – мережева карта, що підтримує 1 Гбіт/с і гігабітний роутер або комутатор.

Гігабітний Інтернет усього за 199 грн до кінця року!

Компанії, що працюють у сфері телекомунікацій, намагаються всілякими методами залучити споживачів і утримати наявних абонентів. Тому можна зустріти акції інтернет-провайдерів домашніх мереж, що спокушають своїми яскравими гаслами.

Однак реальність не завжди збігається з очікуваннями – не всі подібні акції провайдерів в результаті несуть обіцяну вигоду.

Мережа Ланет піклується про своїх клієнтів, використовуючи новітню технологію, до того ж не вимагаючи непідйомних вкладень. Провайдер дає можливість користуватися гігабітним Інтернетом цілий рік, а одноразова ціна складе лише 199 грн. Хіба є більш вигідні акції інтернет-провайдерів на українському ринку?

З GigaLite ви отримаєте:

Доступ до Всесвітньої павутини на швидкості 1 Гбіт/с до кінця 2020 року. 100% кешбеку за перший платіж. Надалі його можна буде застосувати під час здійснення оплати у сервісі Ланет.TV.

Не пропустіть шанс відчути та оцінити переваги гігабіту, заплативши дійсно символічну суму! Пропозиція діє до 24 серпня поточного року, але чим раніше ви приймете рішення підключитися, тим довше зможете користуватися послугою!