22 мільйона: Верховний суд визнав борг Приватбанку перед заводом Коломойського

2 червня Верховний Суд за клопотанням АТ "Нікопольський завод феросплавів" закрив провадження відкрите на підставі касаційної скарги Приватбанку щодо рішення про виплату банком 22 мільйона гривень боргу на користь заводу.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на матеріали суду.

Верховний Суд констатував, що вже виносив рішення щодо подібних правовідносин у рамках іншої справи - теж за участю НБУ і Приватбанку.

Нагадуємо:

Згідно з судовими матеріалами, "Нікопольський завод феросплавів" передавав у заставу для НБУ рухоме майно (тепловози, напіввагони) вартістю 40 млн грн. Відповідне обтяження було знято після виплати поручителем для кредитора 21,85 млн грн, як це було передбачено мировою угодою (затвердженої ухвалою Госпсуду Дніпропетровської області від 28.08.2019 у справі №904/2382/18).

Раніше НБУ заявляв, що ініціатором мирової угоди був "Нікопольський завод феросплавів", і вона передбачала можливість погашення суми зобов’язань упродовж 12 місяців рівними частинами без комісії. При цьому 06.09.2019 завод достроково погасив всю цю заборгованість.

31.10.2019 Госпсуд Дніпропетровської області затвердив ще одну мирову угоду між Нацбанком і АТ "Нікопольський завод феросплавів" як майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку.

У кінці січня 2020 року Приватбанк - на фоні мітингів під своїм головним офісом працівників Нікопольского заводу феросплавів - повідомив, що виплатив підприємству 21,8 млн грн, виконавши рішення Госпсуду м. Києва від 17.12.2019.

У березні НБУ та Приватбанк програли апеляцію на рішення господарського суду Києва, який стягнув із ПриватБанку 21,85 мільйона гривень на користь "Нікопольського заводу феросплавів".