Офіційний курс: гривня зміцнилась до євро
Вівторок, 9 червня 2020, 19:34
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 червня на рівні 26,64, а також зміцнив курс до євро.
Про це йдеться у даних НБУ.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,08 гривні (на 9 червня - 30,15 гривні).
Нагадуємо:
9 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 - 26,61 гривні за долар.
9 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 - 26,66 гривні за долар.
Економічна правда
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