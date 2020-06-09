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Офіційний курс: гривня зміцнилась до євро

Вівторок, 9 червня 2020, 19:34
 

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 червня на рівні 26,64, а також зміцнив курс до євро.

Про це йдеться у даних НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,08 гривні (на 9 червня - 30,15 гривні).

Нагадуємо:

9 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 - 26,61 гривні за долар.

9 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 - 26,66 гривні за долар.

Економічна правда

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