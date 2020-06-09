"Укрзалізниця" запустила ще один поїзд далекого сполучення 

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на один поїзд далекого сполучення — № 774/773 Київ — Шостка, який відновить курсування з 12 червня. Також збільшено періодичність курсування 4 поїздів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зокрема, курсуватимуть частіше такі поїзди: №20/19 Київ — Лисичанськ, №53/54 Дніпро — Одеса, №116/115 Київ — Бердянськ та №136/135 Київ — Покровськ. Ці поїзди будуть курсувати щоденно, тоді як раніше вони курсували через день.

Для відновлення курсування пасажирських поїздів Укрзалізниця врахувала рекомендації МОЗ: в одному купе перебуватиме не більше двох осіб. Щодо плацкартних вагонів: у продажу будуть наявні квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце.

Загалом уже можна придбати проїзні документи на 36 поїздів далекого сполучення.

Економічна правда