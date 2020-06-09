До Києва прибув перший контейнерний поїзд Китай — Україна

"Укрзалізниця" прийняла перший контейнерний поїзд з Китаю - він 8 червня прибув на станцію Київ-Ліски.

Про це заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик. передає прес-служба компанії.

За його словами. відстань у 9 тисяч кілометрів через території 4 країн поїзд подолав за 15 діб.

"Історичний момент - прийнято перший контейнерний поїзд Китай - Україна. Зважаючи на посилення торговельно-економічних відносин між нашими країнами, важливо вибудувати якісну транспортну логістику. Залізничні контейнерні перевезення - це дійсно надійний, дешевий і зручний вид перевезень, який може стати конкурентним у сполученні Китай - Україна", - сказав він.

У складі поїзда - 31 фітингова платформа, навантажена 41 сорокафутовим контейнером. Цим поїздом до України були доставлені бурильні труби, медичне обладнання, бензинові тримери та товари народного вжитку.

Зазначається, що до цього через територію України прослідувало 10 транзитних контейнерних поїздів Китай - країни Європейського Союзу.

Економічна правда