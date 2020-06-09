Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

9 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 - 26,66 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,64 - 26,66 гривні;

Євро – 30,24 - 30,26 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,50 – 26,73 гривні. Євро купують по 29,60 гривні, продають по 30,11 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,63 - 26,70 гривні, євро - 29,75 - 29,90 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 9 червня на рівні 26,60.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,15 гривні (на 5 червня - 29,99 гривні).

9 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 - 26,61 гривні за долар.

Економічна правда