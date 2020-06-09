"Метінвест" Ахметова зберіг 42-е місце серед світових виробників сталі

Група "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новінського, за підсумками 2019 року посiла 42-е місце в списку найбільших світових виробників сталі з обсягом 9,58 млн тонн, зберігши торішню позицію.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на рейтинг Всесвітньою асоціацією виробників сталі.

У 2017-му році група також зайняла 42-е місце (9,59 млн т), в 2016-м - 37-е (10,34 млн т), в 2015-му - 40-е (9,65 млн т ), в 2014-му - 33-е (11,18 млн тонн).

Згідно з рейтингом найбільшою сталеливарною компанією за підсумками минулого року залишилася ArcelorMittal із об'ємом виробництва 97,31 млн тонн (у 2018 році - 96,42 млн тонн).

Потім йдуть China Baowu Group - 95,47 млн тонн (67,43 млн тонн), Nippon Steel із 51,68 млн тонн (49,22 млн тонн), HBIS Group із 46,56 млн тонн (46,8 млн тонн) і POSCO 43,12 млн тонн (42,86 млн тонн).

У списку з 50 найбільших світових виробників сталі з 2014-го року крім "Метінвесту", українських компаній немає.

За даними Worldsteel, Україна у 2019 році виробила 20,8 млн тонн сталі і посіла 13-те місце (у 2018 році - 21,1 млн тонн, 13-те місце), обсяг виробництва чавуну становив 20,1 млн тонн (20, 6 млн тонн), при цьому на експорт минулого року було поставлено країною 2,6 млн тонн чавуну, видиме споживання чавуну в Україні становило 17,5 млн тонн.

Видиме споживання сталі у 2019 році в Україні становило 4,8 млн тонн (4,7 млн тонн у 2018 році), при цьому споживання на одну людину досягло 108,1 кг (у 2018 році - 107,2 кг/людину).

В середньому в світі у 2019 році видиме споживання сталі становило 229,3 кг/людину (224 кг/людину)

За підсумками 2018 року, Україна посіла 10-те місце світового рейтингу найбільших експортерів сталі, реалізувавши на зовнішніх ринках 15,6 млн тонн металопродукції (у 2018 році - 10-те місце із 15,1 млн тонн), перше місце у Китаю - 63,8 млн тонн (68,8 млн тонн), Росія - на 4-му місці з 29,5 млн тонн (3-те місце із 33,3 млн тонн).

Найбільшими імпортерами металу минулого року був ЄС-28 із 40,2 млн тонн, виключаючи міжрегіональну торгівлю (у 2018 році ЄС-28 також посідала перше місце з 44,9 млн тонн імпорту), на другому місці США з 27,1 млн тонн (у 2018 році також посідала друге місце із 31,7 млн тонн).