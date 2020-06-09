Британія прожила 2 місяці без електрики від вугільних станцій вперше за понад століття

Велика Британія два місяці поспіль не використовує електрику від вугільних електростанцій, вперше після промислової революції XIX століття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Точна двомісячна відмітка - це опівночі сьогодні ввечері (00:00 в середу, 10 червня), яка буде відзначатися через 61 день (або 1464 години) з моменту, коли останній вугільний генератор відключився від системи", - повідомив представник оператора системи електропостачання.

За даними Національної енергосистеми країни (National Grid), травень може стати найбільш екологічно чистим місяцем для виробництва електроенергії в Британії з найнижчою середньою зареєстрованої інтенсивністю викидів вуглецю - 143 грами CO2 на кіловат-годину.

Низькі ціни на електроенергію на тлі слабкого промислового попиту через заходи щодо стримування нового коронавірусу і зборів за викиди вуглецю зробили все більше невигідною експлуатацію вугільних електростанцій.

У Британії в 1880-х роках відкрили першу у світі вугільну електростанцію, і вугілля було основним джерелом електроенергії і основним економічним двигуном країни в XX столітті.

Однак вугільні електростанції виділяють майже вдвічі більше вуглекислого газу, ніж газові електростанції.

Британія планує закрити вугільні станції до 2024 року в рамках зусиль по досягненню своєї мети нульових викидів до 2050 року.

Європейська правда