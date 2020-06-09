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Британія прожила 2 місяці без електрики від вугільних станцій вперше за понад століття

Вівторок, 9 червня 2020, 14:52
 

Велика Британія два місяці поспіль не використовує електрику від вугільних електростанцій, вперше після промислової революції XIX століття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Точна двомісячна відмітка - це опівночі сьогодні ввечері (00:00 в середу, 10 червня), яка буде відзначатися через 61 день (або 1464 години) з моменту, коли останній вугільний генератор відключився від системи", - повідомив представник оператора системи електропостачання.

За даними Національної енергосистеми країни (National Grid), травень може стати найбільш екологічно чистим місяцем для виробництва електроенергії в Британії з найнижчою середньою зареєстрованої інтенсивністю викидів вуглецю - 143 грами CO2 на кіловат-годину.

Низькі ціни на електроенергію на тлі слабкого промислового попиту через заходи щодо стримування нового коронавірусу і зборів за викиди вуглецю зробили все більше невигідною експлуатацію вугільних електростанцій.

У Британії в 1880-х роках відкрили першу у світі вугільну електростанцію, і вугілля було основним джерелом електроенергії і основним економічним двигуном країни в XX столітті.

Однак вугільні електростанції виділяють майже вдвічі більше вуглекислого газу, ніж газові електростанції.

Британія планує закрити вугільні станції до 2024 року в рамках зусиль по досягненню своєї мети нульових викидів до 2050 року.

Європейська правда

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Британія енергетика

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